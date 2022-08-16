Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Ahlatlı, Topçular ve Malkoçlar köylerinde Suriye, Filistin, Afganistan ve Fas uyruklu 20 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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