Kırklareli'nde "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

AA

Kırklareli'nde "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, toprağın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sonucunda 102 eserden oluşan sergi törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreninde serginin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Sergide birbirinden farklı güzel fotoğrafların yer aldığını ifade eden Ekici, yarışmanın toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçladığını söyledi.

Konuşmanın ardından Ekici, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde asayiş
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
KLÜ Rektörü Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti
YEREL HABERLER KLÜ Rektörü Şengörür, üniversitelerini tercih eden ...
Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Tren raylarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli adlı kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Tren raylarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli adlı ...
Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın ...
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ...
SMA'lı İdil Ayşe, tedavi göreceği ABD'ye mavi balonlarla uğurlandı
YEREL HABERLER SMA'lı İdil Ayşe, tedavi göreceği ABD'ye mavi ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.