Kırklareli'nde "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, toprağın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sonucunda 102 eserden oluşan sergi törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreninde serginin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Sergide birbirinden farklı güzel fotoğrafların yer aldığını ifade eden Ekici, yarışmanın toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçladığını söyledi.

Konuşmanın ardından Ekici, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile protokol üyeleri sergiyi gezdi.

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