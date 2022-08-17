Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin programı belirlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Tarih ve Kültür Festivali'nin 25-27 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek festivalin ilçenin tanıtılmasına ve turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin düzenleneceği tarihi meclis toplantısında alınan karar ile belirlediklerini ifade eden Özalp, "Festival 25-27 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalimizde Buray, Ali Altay, Baha ve Tuğçe Kandemir konserleri olacak. Festivalimizin her yıl bir öncekinden daha güzel olması için çalışıyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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