Gülay öğretmen öğrencilerine yaz tatilinde de okuma yazma öğretiyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Yaman İlkokulu sınıf öğretmeni Gülay Evrensel, ikinci sınıf öğrencilerinin okuma yazmalarına destek olabilmek için yazın da haftanın iki günü kurs düzenliyor.

Evrensel, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerin yaz tatillerinde okuma yazmayı unutmamaları için okulun müdürü Gürsel Özdemir'e okulda bir kurs açmak istediğini iletti.

Ardından Özdemir'in desteği ile yaz tatilini Lüleburgaz'da geçiren öğrencilerin velilerine ulaşıldı.

Öğrencilerin okuma yazmayı pekiştirmeleri için haftanın 2 günü kurs açıldı.

Evrensel, AA muhabirine, öğrencilerin okuma yazmayı unutmalarının, öğretmenlerin korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Kısa bir tatilin ardından öğrencileri için kurs açmayı istediğini dile getiren Evrensel, öğrencilerin büyük bir bölümünün kursa katıldığını belirtti.

Yaklaşık 5 haftadır kursa devam ettiklerini anlatan Evrensel, "Kursta öncelikle okuma yazma ağırlıklı olarak hikaye kitaplarını okuduk. Okuduklarımızı anlattık, soru-cevap yaptık. Çok güzeldi, okumalar tekrar hatırlandı. Ben onları karneleri verdiğim günkü haline getirdim. Biraz teklemeler, unutmalar vardı." diye konuştu.

Öğrenci velisi Aysun Türkkal ise öğretmenlerinin duyarlılığı karşısında büyük gurur yaşadıklarını belirtti.

Velilerden Çiğdem Karagöz de tüm öğrencilerin okula koşarak geldiklerini ve okuma yazmayı pekiştirdiklerini aktardı.

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