Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı operasyonu gerçekleştirildi.

Kofçaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Naci Baykul, nefes darlığı şikayetiyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Prof. Dr. Ömer Işık, gerekli anjiyografi ve diğer tetkikler sonrası kalp kapağında problem olduğunu belirlediği hastanın ameliyat olmasına karar verdi.

Işık ve ekibi Baykul'u ameliyat etti.

Baykul'u ziyaret eden Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, ameliyatı gerçekleştiren Ömer Işık ile ekibine teşekkür etti.

Hastaların başka illere gitmesini istemediklerini ifade eden Şengörür, tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise Kırklareli'nde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldığı için gururlu olduklarını kaydetti.

Çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Cerit, "Çok şükür bugün yüzümüz ak anlımız açık. Ekipman ve insan gücü bakımından Kırklareli Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığımızdan çok destek aldık. Bu gurur bize yeter." diye konuştu.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok ta artık açık kalp ameliyatı yapabilen hastanelerden biri olduklarını dile getirdi.

Bu tür ameliyatlarda medikal malzemeden çok insan kalitesinin önemli olduğunu vurgulayan Derdiyok, bundan sonra başarılı ameliyatlara ve çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

Işık ise ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlanarak hastanın sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

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