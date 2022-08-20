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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Helvacıoğlu da belediye çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

- "Göç" temalı resim yarışması düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesince "göç" temalı resim yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, sürdürülebilir kent yaşamını sağlamak ve değişen şartlara uyum sağlayan göç politikalarının oluşturulmasına farkındalık oluşturulmak amacıyla resim yarışması düzenleneceği belirtildi.

Başvuruların alınmaya başladığı yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye 10 bin, mansiyon eserlerine ise 5 bin lira ödül verileceği belirtildi.

Başvuruların 11 Kasım 2022 tarihine kadar alınacağı ifade edildi.

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