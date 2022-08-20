Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

AA

Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Kırklarelispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bilgin Erdem, AA muhabirine, kamp döneminin ardından çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu sezon güzel bir transfer dönemi geçirdiklerini ve takımın gücüne güç kattığını ifade eden Erdem, takımın uyumunun da güzel olduğunu kaydetti.

Bu yıl hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Erdem, "Sezona çok kısa bir süre kaldı. Biz de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 gündür çok ciddi bir çalışma yaptık. Çünkü artık ligde vites yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk açık ...
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, incelemede bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ...
KLÜ'de lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldı
YEREL HABERLER KLÜ'de lisans ve ön lisans programlarında yüzde ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Bilgin'den İstanbul Teknik Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Kırklareli Valisi Bilgin'den İstanbul Teknik ...
Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük ...
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ...
Gülay öğretmen öğrencilerine yaz tatilinde de okuma yazma öğretiyor
YEREL HABERLER Gülay öğretmen öğrencilerine yaz tatilinde de okuma ...
İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.