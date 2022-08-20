Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Kapan Cami önünde açılan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bölükbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını söyledi.

Muharrem ayının önemli olduğunu belirten Bölükbaşı, birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eden muharrem ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bölükbaşı, tüm vatandaşların muharrem ayını tebrik etti.





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