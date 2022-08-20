AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Minsolmaz, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ile esnafları ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Her fırsatta esnafları ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Minsolmaz, ardından U-15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 46 kiloda şampiyon olan Nil Aktaş'ı ziyaret etti.





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