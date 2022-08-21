Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazi Namık Gürsel ile İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sertaç İpek'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ilk olarak gazi Gürsel ile bir araya gelerek sohbet etti.

Ardından İpek'i kabul eden Ekici, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresince köy, belde ve ilçelerdeki sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kısırlaştırılan hayvanların kayıt altına alınarak yeniden doğal ortamlarına bırakıldıklarını belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların yıl boyu devam edeceği kaydedildi.





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