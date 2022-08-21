Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünü ziyaret etti.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta köy ziyaretlerine bulunduğunu ifade eden Ekici, köylerdeki üretimin önemli olduğunu kaydetti.

Pandemi ile tarımın öneminin bir kez daha net bir şekilde anlaşıldığını anlatan Ekici, hiç kimsenin köyünü terk etmemesi gerektiğini belirtti.

Ekici, daha sonra köyde İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmaları inceledi.

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