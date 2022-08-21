Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Kalkan, okullarda incelemede bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okul binalarında inceleme yaptı.

Kalkan, il genelinde onarımı devam eden binalarda incelemede bulup, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerinde öğretmenlerle de sohbet eden Kalkan, 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Tüm okul binalarının eğitim öğretim yılına hazır olması için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, kentin eğitim kalitesinin artması için çaba gösterdiklerini anlattı.

Kalkan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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