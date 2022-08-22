Yağ bezesine iyi gelen şeyler ve doğal çözümler

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ve Kent Konseyince Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, dezavantajlı çocuklar ve aileleri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, etkinliğe katılan ailelere teşekkür etti.

Pikniğin ardından çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

- Yaz Kur'an kursları sona erdi

Lüleburgaz ilçesinde Yaz Kur'an kursları kapanış programı yapıldı.

Yıldız Camisi'nde düzenlenen programa Müftülük Din Hizmetleri Uzmanı Resül Çay, Yıldız Camisi İmam Hatibi Ferhat Büyük, Kur'an Kursu öğreticisi Esma Gümüş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler seslendirdi.

Program, Din Hizmetleri Uzmanı Resül Çay'ın hatim duası ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.