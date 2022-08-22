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Erasmus Projesi öğrencileri Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Kalkan'ı ziyaret etti

AA

Erasmus Projesi öğrencileri Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Kalkan'ı ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Projesi kapsamında, Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 farklı ülkede eğitim gören 34 üniversite öğrencisi Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'ı ziyaret etti.

Kalkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yürütülen proje çalışmaları dolayısıyla kente gelen öğrencileri ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin, Türkiye, Bosna Hersek, Macaristan ve Makedonya'da çekilen geçmiş dönemlerde yaşanan savaş ve yoksullukları konu edinen sinema filmlerden yola çıkarak toplumların yaşadıkları zorlukları öğrenmeyi ve bireyler arası empati kurmayı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kalkan, ayrıca toplumsal kaynaşmayı da arttırarak farklı ülke öğrencilerinin bir birlerini tanımasına imkan sağlandığını bildirdi.

Projenin çok değerli olduğunu ifade eden Kalkan, gençlerin geleceğin birer yöneticileri olacağını belirtti.

Kalkan, ülkeler arası bu tür etkinlikler ile gençlerin daha barışçıl bir dünya kuracağına inandığını kaydetti.

Proje koordinatörü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mahmut Temiz de öğrencilerin "Buğday", "Ayla", "Kusursuz Çember", "5. Müdür" ve "Azem" sinema filmlerini izleyip bu filmlerden yaptıkları çağrışımları proje raporlarına ekleyeceklerini söyledi.

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