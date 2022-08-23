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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Üsküp beldesinde yol yapım çalışması başladı.

Karayolları 15. Şubesi ekipleri, Üsküp beldesi ile Kırklareli arasındaki 7 kilometrelik yolda beton sıcak asfalt çalışmalarını yürütüyor.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Karayolları 15. Şube Şefi Suat Yıldızhan ile 15. Şube Şefliği trafik teknikeri İsmail Gündoğdu çalışmaları inceledi.

Kasap, konuşmasında, çeşitli nedenlerle yer yer bozulmaların olduğu yolun yeniden asfaltlandığını belirtti.

Ekiplerin bölgede özveriyle çalıştığını ifade eden Kasap, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan asfaltlama çalışması ile yolun da yaklaşık 1 metre genişleyeceğini kaydetti.

Kasap, çalışmaların sona ermesinin ardından vatandaşların rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğini söyledi.

- Dini bilgiler yarışması yapıldı

Kırklareli Müftülüğünce yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında dini bilgiler yarışması yapıldı.

Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmayı İl Müftüsü Yusuf Eviş de takip etti.

Yarışmada, Sungurbey Kur'an kursundan Hazal Şahin birinci, Ulu Cami Kur'an kursundan Sude Mina Ceylan ikinci, Karacaibrahim Cami Kur'an kursundan İrem Sera Eryılmaz üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Müftü Eviş, konuşmasında, yaz Kur'an kurslarını başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Kurslarda eğitim gören öğrenciler arasında yapılan yarışmanın motivasyonu artırmak ve bilgilerin tekrar edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Eviş, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

- Elektrik kesintisi

Pınarhisar ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Osmancık köyüne 24 Ağustos Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

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