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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Üniversitesinde kayıt işlemleri sürüyor

AA

Kırklareli Üniversitesinde kayıt işlemleri sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 2022-2023 akademik yılı öğrenci kayıtları devam ediyor.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsü'nde oluşturulan kayıt merkezini gezerek görevli personel ve kayıt için gelen öğrencilerle sohbet etti.

Şengörür, gazetecilere yaptığı açıklamada, KLÜ'yü tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 5 bin 659 öğrencinin kayıt yaptırmak için hak kazandığını ifade eden Şengörür, "Birçok öğrenci kayıt işlemini e-devlet üzerinden gerçekleştirirken, bazı öğrenciler ise Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelerek kayıt işlemlerini tamamlıyor. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen kayıt işlemleri 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yüz yüze kayıtlar ise 26 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek." dedi.

Şengörür, kayıt yaptıran öğrencilerin herhangi gibi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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