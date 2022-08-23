Mektupla davet edilen keman virtüözü Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu

KIRKLARELİ (AA) - İstanbul'da yaşayan keman sanatçısı Canan Anderson, kendisini mektupla davet eden Kırklarelili öğrencilerle bir araya geldi.

Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, keman sanatçısı Canan Anderson'u kente davet etmek için mektup yazdı.

Öğrenciler mektubun ulaştırılması için ziyaret ettikleri Kırklareli Valisi Birol Ekici'den yardım istedi. Öğrencilerin, talebini karşılıksız bırakmayan Ekici, mektubun Anderson'a ulaşmasını sağladı.

Öğrencilerin davetini kırmayan Anderson, Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencileri ziyaret etti, onlarla keman çalıp şarkılar söyledi.

Anderson, Vali Ekici'yi de makamında ziyaret etti. Ekici, ziyarette, Anderson'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

- "Çok mutlu oldum"

Anderson, AA muhabirine, çocukların yazdığı mektubu okuyunca çok mutlu olduğunu söyledi.

Mektupta "Canan abla gel sen de bizimle çal" şeklindeki ifadeyi okuduğunda samimiyeti hissettiğini ifade eden Anderson, "9/8 ritminin başkenti Kırklareli'mize geldim ve onlarla birçok şarkı çaldık. İçinde 'Selvi boylumdan, Nihavent longaya, Çadırımın üstüne' kadar... Çok mutlu oldum. Biliyorum ki onlarda çok mutlu oldular." dedi.

Dünyanın bir çok yerinde konserler verdiğini ifade eden Anderson, Kırklarelili çocukların heyecanı karşısında çok daha fazla duygulandığını kaydetti.

Daha önce de başka kentlerde çocuklarla bir araya geldiğini belirten Anderson, "Ben hep şunu söylüyorum, sokak müzisyeni olsun, profesyonel müzisyen olsun, amatör müzisyen olsun herkese el vermek gerektiğine inanıyorum, o yüzden de buradayım. Hepsinin heyecanı farklı ama tabi ki birilerini mutlu etmek, birilerine dokunmak çok ayrı bir mutluluk." diye konuştu.





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