Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 500 keklik doğaya salındı.
Kent merkezine bağlı Kuzulu ve Kadıköy köyleri arasında gerçekleştirilen keklik salım törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay da katıldı.
Vali Ekici, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki keklik popülasyonunu artırmak amacıyla kekliklerin doğaya bırakıldığını söyledi.
Kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğunu ifade eden Ekici, sayılarının arttırılması için çalışmaların süreceğini bildirdi.
Ardından keklikler doğaya salındı.