Pınarhisar'da itfaiye ve fen işleri yerleşkesi açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesinin itfaiye ve fen işleri müdürlükleri yerleşkesi törenle açıldı.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Talay, konuşmasında, itfaiye ve fen işleri müdürlükleri hizmet binalarının hayırlı olmasını diledi.

Yerleşkede fen işleri ve itfaiye müdürlüğü hizmet binaları yer aldığını ifade eden Talay, ayrıca araç bakım merkezi, kaynak ve ahşap atölyesi, elektrik bakım onarım, su arıza bakım onarım, park bahçeler, altyapı bakım, onarım, temizlik işleri, 24 araçlık otopark, 80 tonluk su deposu bulunduğunu bildirdi.

İtfaiye ve fen işleri ekipleri için konforlu, ulaşımı kolay, donanımlı ve güvenilir bir alan inşa ettiklerini ifade eden Talay, "Vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine en kısa sürede cevap vermek ve her türlü afetlerde ani müdahale edebilmek için tasarladığımız itfaiye ve fen işleri yerleşkemiz 7 bin 157 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Pınarhisar artık bölgenin en güçlü, donanımlı, modern bir itfaiye ve fen işleri yerleşkesine sahip. Bu projemizin yapımında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Ekici ve beraberindekiler yerleşkeyi gezdi.

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