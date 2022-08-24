Lüleburgaz'da sünnet şenliği yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesince "23. Sünnet Şenliği" düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi önünde başlayan şenlik kapsamında 56 çocuk ve aileleri sünnet alayına katıldı.

Davul ve zurna eşliğinde Belediye Başkanı Murat Gerenli ile oynayan çocuklar daha sonra kısa bir şehir turu attı.

Belediye Başkanı Gerenli, şenlikte yaptığı konuşmada, geleneksel şenliğin 23 yıldır devam ettiğini söyledi.

Maddi durumu yetersiz olup da düğün yapamayan ailelere destek olduklarını belirten Gerenli, sünnet şenliğinde hem çocukların hem de ailelerin eğlendiğini belirtti.

Daha sonra öğle namazının ardından Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde mevlit okundu.

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