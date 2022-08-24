Lüleburgaz'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Set Sokak'ta Ayşe G. idaresindeki 59 KR 737 plakalı hafif ticari araç ile Harun G. yönetimindeki 39 DU 364 plakalı minibüs çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ayşe G. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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