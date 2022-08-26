Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici ilk olarak Pınarhisar ilçesinin Osmancık köyünü ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Üretime katkı veren tüm çiftçilere teşekkür eden Ekici, son yıllarda kentten köye göçlerin başladığını kaydetti.

Bu nedenle hiç kimsenin köyünü terk etmemesi gerektiğini ifade eden Ekici, üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ekici ardından merkeze bağlı Deveçatağı köyünde vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

















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