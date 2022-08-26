Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Avcılar köyünde, çam ağaçlarına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 4 dönüm alan zarar gördü.







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