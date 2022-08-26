"14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9 Eylül'de başlayacak

KIRKLARELİ (AA) - "14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9-11 Eylül'de yapılacak.
Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Kent Konseyi binasında düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli Belediyesi işbirliğinde hazırlanan şenliğin büyük bir coşku ile yapılacağını söyledi.
Şenliğin kortej ile başlayacağını ifade eden Ertaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da şenliklerin üzerine yeni ilaveler yaparak ileriye taşımaya gayret gösterdiklerini kaydetti.
Ertaş, Trakya topraklarında bağcılığın tarihinin Traklara ve Hititlere uzandığını belirtti.
Ertaş, şenliğe Karadağ ve Bulgaristan'dan da ekiplerin katılacağını sözlerine ekledi.