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KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardından Ekici ve Ünlü bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından Ekici ile Ünlü, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret edip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Vali Ekici incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, lisanslı depoculuk çalışmalarını inceledi.

Ekici, lisanslı depoculuk tesisini ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Tesisi gezen Ekici, üreticilerle de sohbet etti.

Ekici, üreticinin artık ürünlerini lisanslı depolara gönül rahatlığı ile teslim ettiğini söyledi.













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