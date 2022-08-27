Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuştepe mevkisinde 7 noktada 74 personelin katılımı ile şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı.
Denetimde 258 kişinin sorgulaması yapıldı.
Uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.