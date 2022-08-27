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Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

AA

Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde narkotik alan denetimi uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuştepe mevkisinde 7 noktada 74 personelin katılımı ile şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Denetimde 258 kişinin sorgulaması yapıldı.

Uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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