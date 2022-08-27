Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, İ.U'yu kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Yüksekten düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın çatısını onaran İ.B. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Yaralı İ.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.





















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