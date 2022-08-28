KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.
Ekici, merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki yurtları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ekici, kente gelen öğrencilerin aile sıcaklığında misafir edileceğini kaydetti.
Yurtların modern ve son teknoloji ile donatıldığını anlatan Ekici, "İlimiz genelinde Kırklareli Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, yüksek konforda barınma imkanı sunacak KYK'ya bağlı 4 kız, 4 erkek öğrenci yurdumuzda tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda." dedi.
- İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı düzenlendi.
Vali Birol Ekici, başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri değerlendirildi.
Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.