30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

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KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin tarihindeki en önemli zaferlerden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin sonsuz vatan sevgisiyle dolup taşan, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç ve kararlılığını tüm dünyaya duyurduğunu aktaran Gündoğdu, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yazılmış büyük bir destan olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümünü kutlamanın onurlu gururunu ve heyecanının yaşandığını ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizi işgal etmiş emperyalist güçlerin vatan topraklarımızdan çekilmek zorunda bırakıldığı 30 Ağustos tarihi, istiklal mücadelesinin de dönüm noktası olmuştur. Tam 100 yıl önce, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu topraklar yeniden vatan yapıldı.

Canları pahasına dönemin egemen güçlerine karşı olağanüstü mücadele vererek bu toprakları yeniden vatan yapanları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve bize emaneti olan Cumhuriyetin ışığı doğrultusunda başımız dik, onurlu ve bağımsız yaşama kararlığı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını yürekten kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz."

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