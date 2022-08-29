Kırklareli Valisi Ekici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Türk milletinin tarihinin şan ve zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Ekici, bu zaferin önemli bir askeri başarı olmanın yanında Türk milletinin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolü olduğunu kaydetti.

Türk milleti için 30 Ağustos tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya adım atan, mazisi eşsiz kahramanlık, zafer, şan ve şerefle dolu Türk milleti, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında elde edilen zaferlerle Anadolu'yu yeniden yurt edinmiştir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, zor şartlar ve her türlü imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılan zaferlerin ardından 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırılmıştır."





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