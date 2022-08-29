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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Vali Birol Ekici, Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve seçilen Yıldırım'ı tebrik etti.

Basın mensuplarının çok önemli görev yaptıklarını ifade eden Ekici, tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Yıldırım da, yaptıkları çalışmalar hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

-Rektör Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklarelispor'un çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli'nin tanıtımında Kırklarelispor'un önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Şengörür, Kırklarelispor'un daha iyi noktalara geleceğine inandığını kaydetti.

Can da katkılarında dolayı Şengörür'e teşekkür etti.

- 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, 30 Ağustos zaferinin, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösterdiğini ifade etti.

Zulme ve haksızlığa asla boyun eğmeyen Türk milletinin tarihinin, bağımsızlığını canından daha kıymetli bilenlerin zaferleri ile dolu olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir.

Bu zaferle milletimiz milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlığa olan aşkının ve hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamaya tahammül edemeyeceğinin açık göstergelerinden birisidir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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