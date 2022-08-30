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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığını söyledi.

Tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Kesimoğlu, şöyle devam etti:



"Yeni yönetim ile sizlere nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi yakinen tanıyor ve çalışmalarınızı takdir ediyorum. Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti kentimiz için önemli. Gazetecilik mesleğini icra eden tüm arkadaşların aynı çatı altında beraber faaliyet ve etkinlikler yapmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel bir kadronuz var. Ben inanıyorum ki çok başarılı çalışmalara imza atacaksınız."

Yıldırım da, cemiyet çalışmaları hakkında Kesimoğlu'na bilgi verdi.

- 6. Balkan Rumeli Trakya Buluşması yapılacak

Lüleburgaz'da 6. Balkan Rumeli Trakya Buluşması gerçekleştirilecek.

Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneğinden yapılan açıklamada, etkinliğin Lüleburgaz Belediyesinin katkıları ile 11 Eylül'de Kent Ormanında gerçekleştirileceği bildirildi.

Etkinlikte, DJ Samet Kurtuluş ve Bulgaristanlı şarkıcı Esil Duran'nın sahne alacağını belirtildi.

- Kreş ve gündüz bakımevi kayıtları başladı

Lüleburgaz Belediyesinin kreş ve gündüz bakımevinin kayıtlarını başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3-6 yaş aralığındaki çocukların faydalanacağı kreş ve gündüz bakımevine başvuruların 29 Ağustos itibariyle başladığı belirtildi.

Açıklamada, müracaatların Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisindeki Ön Başvuru Kayıt Masasına bizzat yapılabileceği bildirildi.

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