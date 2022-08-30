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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin ilçelerinde "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutan Vekili Albay Tevfik Abaşlıoğlu, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Yüce, Abaşlıoğlu ve Gerenli Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Yüce, makamında tebrikleri kabul etti.

Yeni tören alanında devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören, halk oyunları gösterisi ve askerleri araçların tören geçişi ile sona erdi.

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü" dolayısıyla Babaeski, Pehlivanköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ve Demirköy ilçelerinde de tören düzenlendi.

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