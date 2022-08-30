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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören, Atatürk Anıtı'nda Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın anıta çelenk sunumuyla başladı.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardandan Vali Kırbıyık makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende ise Kırbıyık, Cihanoğlu ve Gürkan askeri araçla geçiş yaparak vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Albay Suat Kızılırmak, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos zaferinin Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil ettiğini söyledi.

Zaferin 100'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını belirten Kızılırmak, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 100 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekun bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." diye konuştu.

Tören askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

Törene, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Ermiş ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliğinde devam etti. Vali Ekici, Ermiş ile Kesimoğlu burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Ekici, Ermiş ile Kesimoğlu askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Tank Üsteğmen Recai Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferi ile Türk vatanının işgal edilemeyeceğinin dünyaya kanıtlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

- Tekirdağ

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım makamında tebrikleri kabul etti.

Sahil dolgu alanında devam eden törene Vali Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mustafa Yel, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Hakan Mehmet Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, Yenilmez ve Albayrak askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Piyade Yüzbaşı Güntekin Gürler günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos'un, Türkiye'nin büyük zaferi ve Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı mayın arama köpeği "Ateş"in gösterisi de protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

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