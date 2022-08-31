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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Yaz Akşamları Futbol Turnuvası Hüseyin Deniz Kupası tamamlandı.

64 takımın mücadele ettiği turnuvada finale yükselen Gün Group Yatırım A.Ş. takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyon takıma kupası Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve eski futbolcu Hüseyin Deniz tarafından verildi.

Törende konuşan Gerenli, turnuvada takımların çok güzel performanslar sergilediğini belirtti.

Ardından Gerenli, Hüseyin Deniz'e teşekkür plaketi takdim etti.

Turnuvada ikinci ve üçüncü olan takımlara da kupaları verildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 11 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Çiğdemli, Katranca, Nadırlı köyleri, Pehlivanköy ilçesinin Kazımdirik, Ergene, Kurtuluş mahalleleri ile ilçeye bağlı Akarca, Doğanca, Hıdırca, İmam Pazarı, Kumköy, Kuştepe, Yeşilpınar, Yeşilova köylerine 1 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da kesinti saatlerinde tedbir almaları istendiği yer alıyor.

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