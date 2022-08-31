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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında, valilikte düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kentin asayişinin sağlanması için gece gündüz demeden çalışan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Ekici, kentin gelişimi ve kalkınması için çalışmalara hız verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından görüş alışverişinde bulunuldu.

- Milli Eğitim Müdürü Kalkan incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Vize ilçesindeki okul binalarında inceleme yaptı.

Kalkan, ilk olarak hizmete başlayacak olan Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra ilçedeki tüm okul binalarını gezen Kalkan, 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Okul binalarının eğitim öğretim yılına hazır olması için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, kentin eğitim kalitesinin artması için çaba gösterdiklerini anlattı.









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