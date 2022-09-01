"Vira bismillah" diyen Kıyıköylü balıkçılar denize açıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, av yasağının sona ermesi ile "vira bismillah" diyerek sezona başladı.

Yasağın sona ermesine saatler kala limanda son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, saat 00.00'da denize açıldı.

Balıkçılardan Halil Kurt, AA muhabirine, büyük umutlarla denize açıldıklarını söyledi.

Denizde şu an palamut olduğunu belirten Kurt, 2022-2023 balıkçılık sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl palamuttan umutlu olduklarını belirten Kurt, "Balıkçılık sezonumuz açıldı. Denizde emek veren bütün arkadaşlarımızın sezonu hayırlı olsun, kazasız belasız bitirmek amacıyla olsun. Denizimizde bu sene palamut balığı var. Çinekop gözüküyor, lüfer gözüküyor. İnşallah bol bereketli geçecek. Denizin iklim şartları mayıs ve nisan ayları güzeldi. Havyar zamanlarında iyi gitti, havyar tuttu. İstavrit geçen seneye nazaran daha hızlı." diye konuştu.

Limandaki bazı balıkçı tekneleri ise poyraz nedeniyle denize açılmadı.

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