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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde mahkumlara af çağrısını yineledi

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde mahkumlara af çağrısını yineledi

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için af çağrısını yineledi.

Sarıgül, Kırklareli Açık Cezaevi Lüleburgaz Yerleşkesi önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'de 56 cezaevinin önünde af çağrısı yaptığını, 57'ncisini Lüleburgaz'da gerçekleştirdiği söyledi.

Salgın koşulları nedeniyle hızlı yargılamaların olduğunu ve gözden kaçan bazı konular bulunduğunu ileri süren Sarıgül, "Bizim devletimiz şefkatli devlettir, yüce devlettir. O nedenle anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 285 bin kader mahkumunu aileleriyle buluştur Türkiye'm." dedi.

Bütün siyasi partilere af talebinin desteklenmesi çağrısında bulunan Sarıgül, bunun siyasi değil vicdani bir talep olduğunu dile getirdi.

Sarıgül, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin afla ilgili hazırlık yaptığını duyuyorum, son derece değerli buluyorum. MHP'nin hazırlayacağı af yasasıyla bizim hazırladığımız af yasamız arasında son derece büyük bir benzerlik var. Diğer siyasi partileri de MHP'nin af çağrılarına aynı şekilde cevap vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıgül daha sonra İstanbul Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

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