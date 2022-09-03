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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında 14 okulda çocuklar için fiziki mekanlar oluşturuldu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, proje kapsamında okullar arası başarı, imkan ve eğitim eşitliğini güçlendirmek amacıyla çocuklar için fiziki mekanlar oluşturulduğu belirtildi.

Eğitime yapılan yatırımın geleceği yapılan yatırım olduğu bildirilen açıklamada, okulların eğitim öğretim yılına hazırlandığı ifade edildi.

- Deprem tatbikatı yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde deprem tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tatbikatta, görevli personel deprem alarmının verilmesinin ardından çök-kapan-tutun yöntemini uyguladı.

Sağlık personeli ve kurumda bulunan vatandaşlar, senaryo gereği binadan tahliye edildi.













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