AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Minsolmaz, ilk olarak Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş'ı ziyaret etti.

Bektaş ile ilçe hakkında görüşen Minsolmaz ardından Kocayazı ile Karaabalar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.