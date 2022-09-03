AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, köy ziyaretlerinde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Minsolmaz, ilk olarak Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş'ı ziyaret etti.
Bektaş ile ilçe hakkında görüşen Minsolmaz ardından Kocayazı ile Karaabalar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy sakinleriyle sohbet eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.
Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.