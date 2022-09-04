Pınarhisar'da Millet Bahçesi yapımı sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede inşası devam eden Millet Bahçesi alanında incelemede bulundu.

Eski festival alanında yapımı süren Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, inşaat alanını gezdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihale sürecinin ardından yapımına başlanan Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Millet Bahçesi'ni kente kazandırmak için büyük mücadele verdiklerini ifade eden Talay, Pınarhisar için canla başla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Millet Bahçesi'nin şık ve modern tasarımıyla Pınarhisar'a renk katacağını aktaran Talay, "İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, biyolojik gölet, millet kıraathanesi, sokak sporu ve çocuk oyun alanları, çardaklar, çim amfi ile konser alanı yer alacak. Millet Bahçesi projemiz ilçemize ciddi bir değer katacak. Millet Bahçemizi 2023 yılının mart ayında Allah'ın izni ile hizmete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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