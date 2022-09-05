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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ekici, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kendilerine iletilen tüm taleplerin çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade eden Ekici, vatandaşların köylerini terk etmemesini istedi.

Ekici, köyde yaşayan vatandaşların üretime katkılarının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

- Milli Eğitim Müdürü Kalkan, incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başlayan okullarda incelemede bulundu.

Kalkan, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu gezerek, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Ardından okulu gezen Kalkan, yetkililerden bilgi aldı.

Kalkan, kentteki tüm okulların eğitim öğretim yılına hazır olduğunu kaydetti.



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