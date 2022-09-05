Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,71 arttı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kentte ihracatın geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11,71 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların bu yıl ağustos ayında 12 milyon 613 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

İhracat rakamlarının geçen yıla göre artmasının önemli olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılı ağustos ayında ilimizden yapılan ihracat aynı yılın temmuz ayına göre yüzde 31,91 artış, 2021 yılının ağustos ayına göre ise de yüzde 11,71 artış gösterdi. 2022 yılının ilk 8 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 113 milyon 307 bin dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 8 ayına kıyasla yüzde 38,75’lik bir artış gösterdi.

2022 yılının ağustos ayında ihraç edilen ürünler olarak ilk sıralarda, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, demir, tütün, mobilya, orman ürünleri, makine ve aksamları, çelik, kimyevi maddeler yer aldı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Kenya, Nijerya, Mozambik, Gana ve Türkmenistan gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.