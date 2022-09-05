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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, ilçeye 25 öğretmenin atandığını bildirdi.

Arı, yaptığı yazılı açıklamada, tayin ve atama dönemleri dolayısıyla ilçedeki öğretmen sayısının arttığını belirtti.

16 öğretmenin il dışından, 4 öğretmenin mazeret tayini olduğunu aktaran Arı, 5 öğretmenin ise ilk atama ile ilçedeki okullarda göreve getirildiğini kaydetti.

Yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Arı, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Karadere ve Şükrüpaşa köyleri ile Demirköy ilçesinin Karacadağ ve Yiğitbaşı köylerine 6 Eylül Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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