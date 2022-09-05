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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, ilçeye 25 öğretmenin atandığını bildirdi.

Arı, yaptığı yazılı açıklamada, tayin ve atama dönemleri dolayısıyla ilçedeki öğretmen sayısının arttığını belirtti.

16 öğretmenin il dışından, 4 öğretmenin mazeret tayini olduğunu aktaran Arı, 5 öğretmenin ise ilk atama ile ilçedeki okullarda göreve getirildiğini kaydetti.

Yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Arı, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Karadere ve Şükrüpaşa köyleri ile Demirköy ilçesinin Karacadağ ve Yiğitbaşı köylerine 6 Eylül Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

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