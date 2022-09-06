Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 226 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 26 Ağustos-6 Eylül arasında il genelinde denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde yakalanan 226 düzensiz göçmenin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği aktarılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.



Açıklamada, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 32 araca el konulduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.