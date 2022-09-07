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Yatırım Destek Ofisleri Değerlendirme Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı

AA

Yatırım Destek Ofisleri Değerlendirme Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, Yatırım Destek Ofisleri Değerlendirme Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bir otelde yapılan toplantıya, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Trakya Kakınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları ve kalkınma ajanslarının 81 ildeki yatırım destek ofisleri koordinatörleri katıldı.

Vali Ekici, kalkınma ajanslarının şehirlere değer kattığını söyledi.

Artık ülkelerin ve şehirlerin zenginliğinin kalifiye insan unsuruyla ölçüldüğünü ifade eden Ekici, insan kalitesi ile şehirlerin sanayisinin, sanat ve edebiyat kültürünün de geliştiğini kaydetti.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise Yatırım Destek Ofislerinin bulundukları illeri en iyi tanıyan birimler olması gerektiğini belirtti.

Yatırım Destek Ofisi koordinatörlerinin aktif ve alana hakim olmaları gerektiğini vurgulayan Yeniçeri, "Valiliklerimiz gibi çatı bir kurumun ekonomi kurmaylarısınız sizler. Oldukça başarılı işler ortaya koyan, girişimlerde bulunan Yatırım Destek Ofislerimiz ve genel sekreterlerimiz var. Bu arkadaşlar geleceğe olan inancımızı arttırıyor." diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de kalkınma ajansları bünyesinde görev yapan Yatırım Destek Ofislerinin önemi ve görev yaptıkları illere katkıları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Şimşek toplantı içeriği ve genel beklentiler konusunda sunum yaptı.

Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Ahmet Tamer, Bakanlıkça tüm ajanslarda uygulanacak dış ticaret eğitimi konsepti hakkında bilgi verdi.

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