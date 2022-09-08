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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da okul bahçelerinde düzenleme ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi temizlik ve fen işleri ekipleri, okullardan gelen talepler doğrultusunda okul bahçelerinde temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması yaptı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okulların hazırlıklarına katkı sağladıklarını belirtti.

Okullardan gelen talepleri hemen değerlendirdiklerini aktaran Talay, belediye imkanları ölçüsünde her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.

- "Hoş geldin Bebek" projesi

Pınarhisar Belediyesince "Hoş geldin Bebek" projesi yürütülüyor.

Belediye ekipleri, proje kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim ediyor.

Anne ve babaların sevinçlerine ortak olduklarını aktaran Belediye Başkanı İhsan Talay, en güzel günlerine bir anı oluşturduklarını kaydetti.

Projenin devam edeceğini aktaran Talay, dünyaya yeni gelen bebekler için sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

- Kuklalar sirki etkinliği

Lüleburgaz Belediyesince kuklalar sirki etkinliği devam ediyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik kukla oyunları oynanıyor.

Zafer Mahallesi'nde bir çocuk parkında düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Kukla oyunlarını izleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

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