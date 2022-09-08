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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi BEYA Personel Anonim Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Disk Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Şube Saymanı Barış Güne, iş yeri temsilcileri ve personelin katılımı ile belediye şantiye alanında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1.5 yılı kapsayacak şekilde imzalanan sözleşmede, en düşük maaş 7 bin 600 liraya yükseldi.

Kesimoğlu, düzenlenen törende, yaklaşık 2 yıldır devam eden salgın süreci ile yaşantının ve yaşam koşullarının değiştiğini belirtti.

Salgının da yol açtığı ekonomik kriz ile mücadele edildiğini ifade eden Kesimoğlu, bu kapsamda birçok alanda ekonominin daha zor bir hale geldiğini kaydetti.

Kesimoğlu, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de tamamlanarak günün ekonomik koşullarına uygun iyileştirmeler yapıldığını dile getirdi.

Şube Başkanı Şen de toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

- Orman Bölge Müdürü Pir'den ziyaret

İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Pir, ziyarette orman bakımı ve gençlik bakımı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi'den bilgi alan Pir, orman sahalarını gezdi.





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