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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTSO Başkanı Ilık'tan, Ahilik Haftası mesajı

AA

KTSO Başkanı Ilık'tan, Ahilik Haftası mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, ahiliğin kardeşlik, yiğitlik, cömertlik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmayı içinde barındırdığını belirtti.

Ahiliğin Türk İslam tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ilık, bu kültürün Anadolu'dan neşet eden ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırdığını bildirdi.

Ahiliğin, halka dönük bir kurum olduğunu aktaran Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Ahiler, kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan; mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arayan kişilerdir. Müşteri her zaman haklıdır sözü de bu anlayışın eseri olarak dilimize yerleşmiştir. Bugün, modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram Ahilik teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir. Anadolu'daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik, Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır."





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