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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, okullarda incelemede bulundu.

Arı, bakım ve onarım çalışması sona eren Cumhuriyet İlkokulu'nu gezerek, derslikleri inceledi.

Pınarhisar olarak yeni eğitim dönemine hazırlandıklarını ifade eden Arı, okulların öğrencileriyle buluşmasını beklediğini kaydetti.

Öğrencilerin daha rahat, ferah ve güzel bir ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını dile getiren Arı, yeni eğitim döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

- Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ekici, Belediye Başkanı İhsan Talay'dan yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Devam eden çalışmaları inceleyen Ekici, ilçe ve köy ziyaretlerine devam edeceğini kaydetti.

Talay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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